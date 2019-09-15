Два беспилотника украинских силовиков сбили в ДНР

Донецк, 15 сентября. Два беспилотных летательных аппарата, которые корректировали огонь со стороны украинских силовиков по территории ДНР, сбили силами ополчения Донецкой Народной Республики. Об этом заявил заместитель начальника Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшие сутки враг потерял два беспилотных летательных аппарата, которые использовал для корректировки минометного огня», — сказал он.

По словам Басурина, один из сбитых беспилотников упал в нейтральной зоне на линии соприкосновения, а второй находится у ополчения ДНР. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что народная милиция Луганской Народной Республики обратилась к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой активизировать наблюдение на территории Донбасса, которая находится под контролем военнослужащих ВСУ.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году Донецкая и Луганская области отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, однако ополченцам удалось оттеснить силовиков ВСУ. Киев продолжает нарушать минские договоренности, которые были приняты для урегулирования конфликта на Украине.