Киркоров поддержал находящуюся в коме Заворотнюк

Москва, 15 сентября. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram слова поддержки, адресованные актрисе Анастасии Заворотнюк, на фоне сообщений о последней стадии рака головного мозга и коме звезды сериала «Моя прекрасная няня».

В разделе Stories в соцсети в Instagram Киркоров опубликовал совместную с Заворотнюк фотографию.

«Настя, держись!» — написал певец.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что Заворотнюк, у которой обнаружили последнюю стадию рака головного мозга, была госпитализирована в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердил и продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Позже продюсер заявил, что негативное влияние на здоровье актрисы оказали стволовые клетки, которые она, вероятно, использовала для омоложения. По словам Разина, актриса интересовалась этой методикой еще 15 лет назад. Кроме того, причиной болезни Заворотнюк мог стать стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке.

Ранее сообщалось, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк отказывается от помощи, которую предлагают многочисленные друзья и знакомые. По последним данным, звезду сериала «Моя прекрасная няня» подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние Заворотнюк, которая в настоящее время находится в коме, поддерживают с помощью медикаментов.