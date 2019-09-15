Адвокат Сноудена прокомментировал его намерение покинуть Россию

Москва, 15 сентября. Желание бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию не говорит о том, что ему здесь плохо, заявил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

«Я не вижу ничего плохого в том, что он желает получить вид на жительство или гражданство в какой-то другой стране. Это не означает, что он не любит нашу страну», — заявил адвокат.

Кучерена добавил, что Сноудена устраивает проживание в России, он никогда не высказывал недовольства. Наоборот, экс-сотрудник ЦРУ благодарен России за то, что она его приняла, когда многие страны ему отказали, подчеркнул адвокат.

По мнению адвоката, в России Сноуден находится в большей безопасности, чем в других странах. Кучерена напомнил, что на Сноудена до сих пор ведется охота, поэтому вопрос безопасности для него самый важный.

«Здесь он все-таки находится в безопасном положении, но Эдвард человек смелый, решительный, и если он ставит вопрос о возможном получении вида на жительство в других странах, то почему бы и нет?» — добавил Кучерна.

Ранее Сноуден рассказал о доброжелательности россиян. Он отметил, что много путешествует по стране и высоко ценит ее природную красоту. Американец отметил, что Вашингтон создает совсем иной образ России и ее жителей.

Дело Сноудена расценивается многими экспертами как серьезнейший провал американских спецслужб. Неудача Вашингтона привела к серьезным дипломатическим последствиям. В частности, стало известно, что ЦРУ прослушивало личный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель с 2002 года.