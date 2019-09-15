Семья Заворотнюк отказалась от помощи друзей

Москва, 15 сентября. Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк отказывается от помощи, которую предлагают многочисленные друзья и знакомые. Об этом сообщает в воскресенье KP.ru.

«Чем тут поможешь? Надо молиться!» — цитирует издание слова друзей артистки.

Ранее сообщалось, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По имеющимся данным, артистка впала в кому, у нее отек мозга и многочисленные осложнения на фоне онкологии.

Как отмечали медики, Заворотнюк противопоказана операция и специальная терапия. Согласно данным Telegram-канала Mash, актриса в настоящее время не может дышать самостоятельно, поэтому доктора подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось о том, что Заворотнюк, у которой обнаружили последнюю стадию рака головного мозга, была госпитализирована в московскую больницу после отмены спектаклей с ее участием. Информацию о страшном недуге у Заворотнюк подтвердил и продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Он заявил, что у звезды действительно последняя стадия рака головного мозга.

Утром в воскресенье появились сообщения в прессе о том, что муж актрисы Петр Чернышев и ее мать экстренно приехали к ней в медицинское учреждение в субботу.