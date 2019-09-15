Неудобные вопросы для фальсификаторов истории. Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, писатель, общественный деятель Николай Стариков разоблачает лживый миф о расстреле польских офицеров на территории СССР.

Вопрос разоблачения лжи о том, что якобы ответственность за расстрел польских офицеров в Катыни несет Советский Союз, — один из важнейших и актуальнейших.

О чем идет речь? В нескольких словах суть этой фальсификации истории заключена вот в чем.

После крушения польского государства, бегства его правительства в Румынию, в сентябре 1939 года польская армия не сопротивлялась Красной армии, а разоружалась. Практически никакого сопротивления не оказывалось. На территории, которая вошла в состав СССР, оказались сотни тысяч разоруженных польских военнослужащих, полицейских, чиновников. Советское руководство поместило их в специальные фильтрационные лагеря, откуда в первую очередь были отпущены этнические украинцы и белорусы. В отношении остальных осуществлялись проверки, проводилось следствие на предмет их участия в преступлениях против пленных красноармейцев. По мере разбирательства польские граждане освобождались, переводились в другие места СССР, использовались в качестве рабочей силы, кто-то получал по приговору суда срок. Кроме того, некоторые поляки во время нахождения в лагерях на территории Советского Союза совершили уголовные преступления (например, групповые изнасилования).

В сложной международной обстановке того времени вопрос, что делать с задержанными польскими гражданами, решался сложно и долго.

Так вот, фальсификация истории и ложь состоит в том, что Иосиф Сталин обвиняется в якобы осуществленном расстреле польских офицеров и жандармов в 1940 году в нескольких местах на территории СССР (Катынь, Медное и т. д.).

Это предыстория. А вот факты.

— После нападения Германии вопрос «что делать» с поляками быстро решился — дать им возможность сражаться с немцами. 30 июля 1941 года премьер-министр этого «лондонского» польского правительства генерал Владислав Сикорский и посол СССР в Великобритании И. М. Майский подписали договор. Между советским и польским правительством, которое пока контролировало лишь несколько комнат в британской столице, восстанавливались дипотношения.

— 12 августа 1941 года Президиум Верховного Совета Советского Союза издал Указ «О предоставлении амнистии польским гражданам, содержащимся в заключении на территории СССР», и он гласил: «Предоставить амнистию всем польским гражданам, содержащимся ныне в заключении на советской территории в качестве ли военнопленных или на других достаточных основаниях».

— Из освобожденных поляков, из других бывших польских граждан, находившихся на территории СССР, была сформирована армия в 80 тысяч человек под командованием генерала Андерса. В силу интриг англичан и русофобии генерала Андерса эта армия, НИ РАЗУ не участвуя в боях против гитлеровцев, вооруженная и обмундированная за счет СССР, ушла «к Черчиллю» в Ирак.

— На территории СССР из поляков была сформирована новая армия — Войско Польское. Она дошла до Берлина вместе с нашими солдатами и имела численность до 330 тыс. штыков, что было почти в четыре раза больше, чем в армии Андерса.

Возникает вопрос: откуда Сталин взял столько поляков на своей территории в 1941-1942 гг., если их всех якобы расстреляли в Катыни и Медном еще в 1940 году?

Ответ есть, но он не нравится фальсификаторам истории.

Поляков расстреляли гитлеровцы!

В обвинительном заключении Нюрнбергского трибунала в подразделе «Убийства и жестокое обращение с военнопленными…» черным по белому было написано: «В сентябре 1941 года в Катынском лесу близ Смоленска были произведены гитлеровцами массовые убийства польских пленных офицеров».

При этом никто не отрицает, что после проведения следствия весной 1940 года руководство СССР приняло решение о расстреле 3196 преступников из числа граждан бывшей Польши. К расстрелу были приговорены польские военные преступники, причастные к массовому уничтожению в 1920-21 гг. пленных советских красноармейцев, сотрудники польских карательных органов, совершившие преступления против СССР и польского рабочего движения в 1920–1930-е годы.

То есть правда такова:

— в СССР в 1940 году было казнено по приговору суда 3196 преступников из числа граждан бывшей Польши;

— десятки тысяч поляков в Катыни и других местах на оккупированной территории СССР были казнены германскими силами в 1941 году;

— потом, после поражения под Сталинградом, немцы «нашли» эти массовые захоронения, обвинили Сталина и попытались внести раскол в ряды союзников.

На теме Катыни и Медного сегодня строится русофобия целых государств. Созданы и поддерживаются лживые мифы. Тем важнее их разрушить, сохранив историческую правду.

Фальсификаторы истории не останавливаются и не унимаются.

Во вторник, 17 сентября, в Москве состоится пресс-конференция «в 80-ю годовщину советского вторжения в Польшу». Организатор — общество «Мемориал». Эта НКО, еще в 2015 году внесенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, изо всех сил старается фальсифицировать историю на иностранные гранты. Вот и «мероприятие» 17 сентября посвящено выходу книги памяти «Убиты в Калинине, захоронены в Медном». Вновь вина за убийство поляков, вопреки приговору Нюрнбергского трибунала, возлагается на СССР.

Предлагаем вашему вниманию «Неудобные вопросы для фальсификаторов истории». Их надо задавать при каждом удобном случае. Ответов у «полузащитников прав человека» нет.

1. Не кажется ли вам, что захоронения в Медном в принципе недостаточно изучены, чтобы однозначно утверждать об их точной принадлежности, тем более издавать книгу памяти?

2. Не кажется ли вам, что на основе слабой и неполной доказательной базы нельзя сделать достаточный вывод о принадлежности захоронений в Медном именно полякам? Было бы более точным назвать ее «медновский вопрос», поскольку в теме явно больше вопросов, чем ответов.

3. Считаете ли вы необходимым инициировать новые раскопки и новые эксгумации на территории мемориала «Медное», чтобы провести современные экспертизы и установить, кто там на самом деле покоится? Раненые красноармейцы или «расстрелянные поляки»?

4. Каким образом жетоны польских военнопленных из Осташковского лагеря Кулиговского и Маловейского оказались на Западной Украине, в захоронениях близ тюрьмы города Владимир-Волынский? Тем не менее именные таблички обоих установлены на польской части мемориала «Медное» и утверждают, что Маловейский и Кулиговский захоронены именно там. Как объяснить это противоречие?

5. Не кажется ли вам, что наглая ложь украинских националистов и риторика правозащитников вокруг «медновского вопроса» — это звенья одной цепи? (Захоронения во Владимире-Волынском проводила польский археолог Доминика Семиньска. В могилах обнаружены останки женщин, детей, стариков, евреев и польских военных. В своем отчете она убедительно доказывает, что в обнаруженных массовых могилах захоронены жертвы массовой фашистской расправы. Тем не менее украинские националистически ориентированные СМИ называют их местами захоронения жертв НКВД. Это прямые ложные обвинения нашей страны в преступлениях, которые она не совершала.)

6. Если будет доказана несостоятельность польской версии, не получится ли так, что вот уже более 20 лет польское правительство обманывает собственных граждан, спекулируя на священной теме мертвых соотечественников? Не кажется ли вам это высшей степенью кощунства?

7. Какое точное количество «останков польских военнопленных» было извлечено при исследовательских работах на территории нынешнего мемориала «Медное» под Тверью?

8. Все ли останки извлечены из земли в Медном? Есть ли пофамильные списки всех идентифицированных поляков? По каким признакам они идентифицировались?

(По официальным данным российского Минюста, извлеченное количество останков под Медным составляет 243, количество определено по большим бедренным костям, малое количество с пулевыми отверстиями. Лишь 16 идентифицированы как польские граждане. Это юридически доказанный факт. 16 идентифицировано в рамках расследования уголовного дела.)

9. Почему на польской части медновского мемориала указано более шести тысяч имен погибших? На каком юридическом основании это сделано?

(Раскопки проводились польской стороной без привлечения российских специалистов, в том числе с участием тяжелой техники (экскаватора). Материалы экспедиции, методику идентификации останков и результаты исследований не удается найти в открытом доступе. Хотя именно результаты эксгумации могут стать достаточным основанием для утверждения о массовом расстреле поляков весной 1940 года.)

10. Как вы прокомментируете столь вольное жонглирование историческими фактами?

(В современной польской историографии фигурируют так называемые «расстрельные» списки польских военнопленных. Однако американский ученый, профессор Университета Монтклер Гровер Ферр установил, что речь идет о пересыльных списках польских военнопленных из Осташковского лагеря в Калинин. В них нет ни слова о расстрелах. Это наглое манипулирование фактами в угоду выгодной Польше версии событий, а также прямой и грубый исторический подлог одного из основных документальных свидетельств «медновского вопроса».)

11. Планируете ли вы принять участие в установке памятника погибшим советским воинам на территории мемориала «Медное»? (По документам архива Минобороны РФ установлено, что военнослужащие Красной армии Куваев и Беспалов, погибшие в начале войны, захоронены на территории бывших дач НКВД в окрестностях деревни Ямок, где сейчас расположен мемориальный комплекс «Медное». Тверским общественникам удалось установить еще более 40 фамилий погибших солдат со схожим местом захоронения. Историки и поисковики, проводившие исследовательские работы на территории мемориала, утверждают, что советские военные захоронения могут содержать более тысячи останков.) Можете ли вы оказать содействие в установлении и документальном подтверждении их точного места захоронения?

Вопросов фальсификаторам и грантоедам гораздо больше. Но они не могут ответить и на эти.

Задавайте их почаще.

И правда обязательно пробьется через ложь.