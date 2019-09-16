Сирийская армия наткнулась на тайный склад террористов в провинции Даръа

Дамаск, 16 сентября. В ходе прочесывания сирийской провинции Даръа правительственная армия обнаружила принадлежавший террористическим группировкам склад оружия и боеприпасов. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Склад, когда-то находящийся в распоряжении боевиков, был обнаружен в окрестностях поселка Джасем. В ходе осмотра компетентные органы конфисковали различные виды оружия, в том числе автоматические винтовки, ракетные установки, устройства связи, автоматические гранатометы (АГС) и снаряды против бронетехники.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда подразделения армии Дамаска натыкаются на тайники и схроны с оружием джихадистов. Это происходит практически каждый день. В данный момент военные продолжают осматривать освобожденные города и провинции сирийской республики с целью обнаружения потенциально опасных объектов, оставленных незаконными вооруженными группировками, которые когда-то держали в страхе весь регион. Перед уходом из провинции боевики спрятали самодельные взрывные устройства и мины-ловушки в районе дорог. Как правило, жертвами таких устройств становятся мирные жители. К счастью, сирийские военные делают все возможное, чтобы обезопасить район для простых людей.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек стали жертвами снарядов террористов, атака произошла в окрестностях сирийской провинции Хама. Вооруженные группировки в очередной раз нарушили соглашение о перемирии в зоне деэскалации Идлиб, напав на деревни и города, расположенные в северо-западной части провинции Хама — на регион было обрушено несколько десятков минометов. В данный момент все пострадавшие находятся в больнице провинции, их состояние оценивается как стабильное.