Сирия, 15 сентября. Два ребенка подорвались в Дейр-эз-Зоре на мине. В Алеппо прибыл гуманитарный конвой в сопровождении российских сотрудников ЦПВС. Беспилотники ВКС РФ проводят разведку в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: на юге провинции Идлиб проводят воздушную разведку.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают джихадистов у города Маарет-Хурма на юге Идлиба, в Даръа провели работы по разминированию.

«Исламское государство1»: оставило в Дейр-эз-Зоре мину, на которой подорвалось два ребенка.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийскими военнослужащими на юге провинции Идлиб.

Курды: в Дейр-эз-Зоре в ходе рейда в поселке задержали мужчину по неизвестным причинам.

Провинция Алеппо

Сотрудники Российского центра примирения доставили более трех тонн продовольствия и одежды в поселок Маарет Ум-Хауш, как сообщает новостной портал Al Masdar. Это поселение в 30 километрах к северу от города Алеппо было серьезно повреждено в результате действий джихадистов. В настоящее время в поселке нет водоснабжения. Его жители не имеют доступа к еде или медицинской помощи. Там были отгружены 500 индивидуальных пакетов общим весом около 3 тонн. Нуждающимся раздали муку, рис, сахар, чай, сгущенное молоко, одежду и медикаменты. Российский центр примирения продолжает выполнять свою работу после завершения военной кампании в Сирии. Сотрудники регулярно посещают освобожденные от боевиков населенные пункты, чтобы оценить гуманитарную обстановку. Основные усилия российских военных сейчас сосредоточены на оказании помощи беженцам, которые возвращаются в свои дома, и эвакуации мирных жителей из разрушенных войной зон деэскалации страны.

На юге провинции мирных житель подорвался на минометном снаряде, оставшемся после боестолкновения. Взрыв прогремел в окрестностях поселка Баныс на юге провинции, как сообщает новостной Twitter-канал Jisr TV

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселок Ат-Табия также прибывал гуманитарный конвой в сопровождении сотрудников ЦПВС. Жители получили провизию и бутилированную воду, всего им сотрудники доставили им 500 индивидуальных пакетов. Всего центр организовал и провел 2 204 акций, общий вес продовольственных пакетов составляет свыше трех тысяч тонн. В первую очередь гумконвои отправляют в наиболее пораженные во время военных операций поселки, где боевиками была разрушена инфраструктура. Во множестве деревень у людей нет газа и электричества чтобы готовить себе пищу, им сложно добывать чистую воду.

В районе Аль-Фарадж города Ат-Таяна в ходе рейда «Демократических сил Сирии» (SDF) курды задержали мужчину по имени Музахим Мухамед Авад Аль-Хамад, как сообщает новостное агентство Euphrates Post. Причины задержания местного жителя не сообщаются, как правило курды задерживают людей по подозрению в пособничестве боевикам ИГИЛ1 или насильно вербуя в свои ряды новобранцев.

В результате взрыва мины, оставленного террористами ИГИЛ в деревне Марат были ранены двое детей, один из которых получил серьезную травму. Два мальчика 12 и 13 лет нашли снаряд во время игры в сельскохозяйственных угодьях, один из которых был серьезно ранен. Боевики «Исламского государства» устанавливали мины и самодельные бомбы в деревнях, городах и фермерских угодьях, когда отступали из провинции под натиском правительственной армии.

Провинция Даръа

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в поселке Джассим и Аль-Хара. Помимо работ по обезвреживанию бомб, саперы обнаружили склад боеприпасов террористов, откуда были изъяты автоматические винтовки, боеприпасы к ним, устройства связи, противотанковые снаряды, материалы для изготовления взрывчатки, как сообщает агентство SANA. Большая часть из них - американского и израильского производства. Всего в ходе разминирования сирийскими военнослужащими были зачищены 2,6 гектара и 24 взрывоопасных предмета были обезврежены.

Провинция Идлиб

Артиллерийский корпус сирийской армии обстреливает опорные пункты террористов «Тахрир аш-Шам» к югу от города Маарет-Хурма, как сообщает источник в сети Twitter Rana Alasad. В это же время российские беспилотники проводят разведывательные полеты над линией соприкосновения фронтов. Источник также сообщает, что большие группы граждан возвращаются в свои деревни и города в южных регионах провинции Идлиба и на север Хамы, освобожденные сирийской армий от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.