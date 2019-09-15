ЛНР призвала ОБСЕ установить наблюдение за подконтрольной Киеву территорией Донбасса

Луганск, 15 сентября. Народная милиция Луганской Народной Республики обратилась к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой активизировать наблюдение на территории Донбасса, которая находится под контролем украинских силовиков. Соответствующее заявление сделал офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, наблюдение необходимо наладить для того, чтобы «выявить вооружение и предотвратить его применение». По слова Филипоненко, военнослужащие ВСУ используют перемирие для наращивания военного потенциала и дооборудования позиций в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не исключаем, что данное вооружение будет использовано для ведения провокационных обстрелов территории нашей республики в преддверии очередного заседания контактной группы в Минске 18 сентября», — сказал Филипоненко.

Ранее сообщалось, что украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после госпереворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Были приняты минские договоренности, цель которых заключается в том, чтобы урегулировать конфликт на Украине, однако киевская власть регулярно нарушает пункты соглашения.