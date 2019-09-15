Ford закрывает продажи автомобилей в России

Москва, 15 сентября. Американский автоконцерн Ford завершает продажи автомобилей в России. С начала текущего года российские дилеры реализовали 16,8 тысяч автомобилей, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам августа текущего года, Ford продал в России около 1,5 тысячи автомобилей. Это на 52,7% меньше, чем в августе прошлого года. В прошлом месяце в России было продано 517 машин марки Ford Focus (-56%), продажи Ford Kuga упали на 53% и составили 493 машины, также отрицательную динамику показали продажи Ford Explorer (-21%), Ford Fiesta (-15%), Ford Mondeo (-55%) и Ford Ecosport (-88%).

Ford заявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей в марте текущего года. Компания также сделала большие скидки на оставшиеся машины. При этом судьба заводов в России остается пока нерешенной.

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