Кинешемские десантники увековечили память о своих павших боевых товарищах

Со дня авиакатастрофы, которая унесла жизни бойцов 8-й парашютно-десантной роты 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной дивизии, 18 октября исполнится 30 лет. Сейчас вся Ивановская область готовится к этой дате, хотя еще несколько лет назад мало кто в принципе знал об этой истории. Увековечить память погибших боевых товарищей удалось Кинешемскому отделению Союза десантников, и этим их заслуги далеко не ограничиваются. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

За последние два года Кинешемское отделение Ивановской областной общественной организации «Союз десантников» открыло три памятника: два монумента — основателю «десантуры», Герою Советского Союза Василию Маргелову, и один — десантникам 8-й роты 217-го парашютно-десантного полка, погибшим при выполнении своего воинского долга в авиакатастрофе на пути в Болград из Баку. Жизни 48 молодых бойцов оборвались фактически на глазах их однополчанина, старшины Алексея Фомичева: он сам совершенно случайно летел другим бортом и видел ту страшную вспышку над морем. Вернувшись в родное Иваново шесть лет назад, он понял, что обязан сделать все для того, чтобы сохранить память о «своих пацанах».

«Я видел, как погибла моя рота, — вспоминает Фомичев. — Для меня было очень важно рассказать людям о наших пацанах. На тот момент никто почти ничего об этом не знал, и я не мог допустить, чтобы парни были забыты. Наш полк после развала СССР перевели из Украины в Иваново. Я начал с того, что возил детей и молодежь в полк, знакомил с его историей. Сотни людей возвращались полные впечатлений. Теперь у нас много молодежи, которая хочет, сознательно хочет пойти служить в десантные войска. Еще пять лет назад у нас в Иваново мало кто вообще знал о том, что здесь стоит 98-я дивизия. А теперь это знают все. Несколько лет назад мы официально открыли наше отделение Союза десантников и уже третий год подряд даем лучшие результаты по России в плане патриотического воспитания молодежи и планку снижать не намерены».

В прошлом году по инициативе командира полка Сергея Карасева и главы местного Союза десантников Алексея Фомичева удалось почти невозможное — установить памятник 8-й парашютно-десантной роте. При поддержке депутата Ивановской думы Дмитрия Шелякина десантники изыскали средства и меценатов, которые помогли увековечить память погибших товарищей. А в 2017 году союз установил памятник Василию Маргелову.

«20 лет в городе не было таких традиций, — поделился гордостью Фомичев. — Мы решили их создать, и нам это удалось. Теперь народ на памятные даты собирается сначала у памятника Маргелову, а теперь будет приходить и к нашим пацанам».

8-я парашютно-десантная рота участвовала в наведении конституционного порядка в Нагорном Карабахе, затем в Армении и Азербайджане. По завершении операции полк несколькими бортами возвращался в Болград, где на тот момент была его постоянная дислокация. Авиакатастрофа в несколько мгновений унесла жизни 48 человек — офицеров и солдат, защищавших интересы и покой своей страны, благодаря которым межэтнический конфликт в Закавказье был погашен. В 1990 году в Болграде, на территории Украины, им установили памятник. За прошедшие годы он пришел в упадок, и добраться до него по понятным причинам практически невозможно. Именно поэтому в Иваново, к которому передислоцировали полк, было так важно увековечить их память. Чтобы боевые товарищи могли навещать «своих пацанов», а люди не забыли о них.

«На открытие памятника приехали родители и близкие, они добирались из других городов, — рассказал Фомичев. — Для них это важно. Для нас важно. И пацаны теперь как будто всегда с нами, все вместе. А в этом году мы открыли в Кинешме еще один памятник на территории полка — монумент Василию Маргелову, основателю Воздушно-десантных войск, одному из первых командующих ВДВ, Герою Советского Союза, который ввел войска, тельняшку, голубой берет. В народе про него говорят «батя».

Кинешемский Союз десантников активно занимается благотворительностью и проводит мероприятия для детей и молодежи. Они финансово поддерживают многодетные семьи, организуют праздники и мероприятия для сирот из детских домов и малоимущих жителей области, помогают решать вопрос с медицинской помощью тем, кто в ней остро нуждается. И, конечно, десантники всегда готовы прийти на помощь своим ветеранам. А еще они издают собственные книги, некоторые из них находятся в российском Музее истории ВДВ. Дважды в год проводят акции «Служу России», на которые собираются тысячи детей и подростков. Приезжают разведчики, на этих мероприятиях записывают в контрактную службу.

«Мы пропагандируем службу в контрактных войсках, показываем, как важно защищать свою Родину», — объяснил Алексей.

Теперь у старшины запаса Алексея Фомичева осталась еще одна важная цель — открыть полноценный городской музей Военно-воздушных войск в Кинешме. И у нас есть все основания предполагать, что десантнику удастся реализовать и этот амбициозный замысел.