Фестиваль цирковых искусств проходит в Москве. ФАН-ТВ

Бульварное кольцо превратилось в цирковую арену. На Тверском, Чистопрудном, Петровском и других бульварах столицы взглядам прохожих открылось цирковое представление — с клоунами, мимами, фокусниками и мотоакробатами.

На уличных площадках Москвы проходит двухдневный фестиваль цирковых искусств. Так в Москве отмечают 100-летие отечественного государственного цирка. Лучшие мировые представители акробатики, эквилибристики и дрессировки выступили в таком составе впервые. «Ронкалли» и «Кроне» (Германия), «д’Ивер Буглион» (Франция), «Дю Солей» (Канада), «Кни» (Швейцария) и «Орфей» (Италия) специально для фестиваля приехали в Россию.

— Так как сегодня мы празднуем 100 лет Росгосцирка, мы, конечно, решили подойти максимально масштабно к этому значимому событию. Решили собрать все самые творческие силы на бульварах Москвы. То есть мы превратили Бульварное кольцо в огромную арену и представили совершенно разные жанры. Бульвар мы поделили на разные названия, у нас есть: смешные люди, ловкие люди, волшебные люди. То есть здесь бродят разные феи, маги и еще какие-то интересные существа, говорит креативный продюсер фестиваля Дарья Бессуднова.

Циркачи активно используют новейшие цифровые разработки. Голографические проекции освещают старинные дома, окружающие московские бульвары.