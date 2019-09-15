Родственников Заворотнюк обвинили в попытках устроить шоу из ее болезни

Москва, 15 октября. Родственников тяжело больной артистки Анастасии Заворотнюк обвинили в хайпе и попытках устроить шоу из ее болезни. Об этом заявили пользователи соцсетей.

«Отвратительно! Умерла — не умерла. Устроили очередное шоу. Креста на вас нет, православные!», «Это часть шоу и способ хайпануть. Родственники деньги получают с этой ее последней гастроли», «Жанна Фриске. Часть вторая. Круговая порука лицедеев», — такие комментарии оставляют юзеры в соцсетях.

Один из участников обсуждения высказал мнение, что «транслировать на всю страну (информацию) о ее состоянии в подробностях — это какой-то изощренный садизм».

«Отпустите уже ее. Хватит мучить человека», — призвала Marta_addams.

Были и те, кто-то высказал надежду, что все еще обойдется, Анастасия поправится.

«Иногда человек, лежащий месяцы, годы в коме внезапно просыпается, встает и идет домой», — заметил Dmitry Ilyin.

Некоторые пользователи были настроены агрессивно и высказали мнение, что состояние Заворотнюк — «это карма», которая постигла ее, по их мнению, из-за использования стволовых клеток, которые получают из «убитых нерожденных детей». Sergey S, в частности, заметил, что «играться со стволовыми клетками — это не шутки».

«Фриске, как и Заворотнюк обе хотели быть молодыми вечно, вот и операции перенесли со стволовыми клетками. Результат все мы теперь видим», — добавил он.

«Меньше надо было колоться и омолаживаться, дольше бы прожила, а роды просто совпадение», — написала Алиса Васильева.

Напомним, у актрисы диагностировали глиобластому. Она проходила лечение в Польше, но оно не дало никаких положительных результатов. По последним данным, Заворотнюк уже не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня ряд СМИ сообщил о том, что супруг Анастасии Петр Чернышев и ее мать срочно приехали к ней в больницу накануне вечером.





