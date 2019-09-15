Черноморский флот взял на сопровождение корабль ВМС США. События дня. ФАН-ТВ

Черноморский флот России взял на сопровождение корабль ВМС США Черноморский флот взял на сопровождение судно «Юма» Военно-морских сил США, об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России. В акваторию корабль вошел накануне вечером, о цели визита незваного гостя пока ничего неизвестно. «Юма» (Yuma) относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Это многоцелевые корабли, которые, согласно техническим характеристикам, предназначены для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, а также для проведения спасательных работ и гуманитарных операций, снабжения подразделений.

Из-за программы приватизации Зеленского Украина может остаться без железных дорог Украина рискует потерять нормальное железнодорожное сообщение. Такую обеспокоенность выразил бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава. Дело в том, что на первой встрече с избранным правительством Владимир Зеленский заявил о приватизации госучреждений. По поручению украинского президента в ближайшие полгода новых собственников получат не менее 500 малых госпредприятий. А железнодорожный рынок станет более либеральным при появлении множества частных компаний. По плану Зеленского в собственности государства останется только железнодорожное полотно. Кава в свою очередь выражает уверенность, что, если проект одобрят, Украина станет первой европейской страной, уничтожившей свою внутреннюю систему ж/д транспорта.

Россию пытаются вытеснить с рынка природного газа Россию пытаются вытеснить с рынка природного газа. Такой вывод о решении суда ЕС сделал, как ни странно, не кто-то из российских экспертов, а член бундестага, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд. «Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным», — Робби Шлунд, политик, член бундестага Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит в первую очередь политический характер, нарушая принципы равенства и либерального рынка. В конце концов это может привести к удорожанию энергоресурсов как таковых, особенно для европейских стран. Ну а что касается вытеснения России из газовой ниши… Учитывая объемы природных запасов и качество голубого топлива, которое добывается на территории нашей страны, Западу в их непростой затее остается пожелать удачи.