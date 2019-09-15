Стали известны подробности ЧП в многоэтажном доме в Красноярске

Красноярск, 15 сентября. Стали известны подробности ЧП в жилом многоэтажном доме в Красноярске, где прогремел хлопок глаза.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП произошло в 1-м подъезде дома 14 на улице Аральской. На месте пожарные почувствовали слабый запах бензина из мусоропровода. Предположительно, хлопок случился именно там, так как дом не газифицирован.

Деформирована конструкция лестничного марша, расположенная между восьмым и девятым этажами. Также появилась трещина в стене длиной пять метров. Кроме того, вылетели пять окон в подъезде на первом, втором и восьмом этажах.

В общей сложности было эвакуировано из подъезда 37 человек, двое из которых лежачие. К счастью, информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, хлопок случился в помещении мусоросборника на первом этаже.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб, о причинах и обстоятельствах случившегося не сообщается.