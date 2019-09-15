СМИ рассказали, как РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину без контракта с Киевом

Москва, 15 сентября. Украине и Российской Федерации для систематического транзита газа в Европейский союз в 2020 году не нужен новый газовый контракт при выполнении Киевом своих обязательств по реализации европейских энергетических норм в свое законодательное поле. Об этом рассказал ТАСС источник в европейском энергетическом секторе.

«Киев принял на себя обязательства имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей», — напомнил собеседник издания.

Отмечается, что при отсутствии контракта оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет должен выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые российская компания «Газпром» сможет приобретать для осуществления непостоянных поставок. Получается, что даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита голубого топлива на европейский рынок.

Эксперт также обратил внимание на то, что «прецедент удачных поставок «Газпрома» по аукционной системе на постсоветском пространстве уже есть», указав, что с 1 января по 12 марта текущего года российская компания поставляла газ в Армению через ГТС Грузии без транзитного соглашения с Тбилиси.

Ранее сообщалось, что Европейский союз предлагает Москве и Киеву заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд кубических метров ежегодно. Многие киевские политики, экономисты и чиновники, включая руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева, регулярно заявляли, что в случае прекращения украинского транзита после истечения действующего соглашения в конце 2019 года Киев потеряет прибыль на 3 млрд долларов в год.

Ранее политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что новый договор по транзиту газа между Киевом и Москвой не будет заключен, поскольку такой итог устраивает обе стороны.