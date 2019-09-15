Звезда «Битвы экстрасенсов» оценила шансы Заворотнюк на выздоровление

Москва, 15 сентября. Участница шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова оценила шансы актрисы и телеведущей Анастасии Заворотюк на выздоровление. По словам Мироновой, ждать позитивных прогнозов по состоянию актрисы не стоит.

«Будет некорректно озвучить непозитивные прогнозы, но положительно ответить не могу. Очень грустно давать комментарии, когда ничего хорошего не будет. Близким людям нужна поддержка, и четкого прогноза по Заворотнюк пока нет», — заявила участница первого сезона шоу в комментарии «Инфореактору».

Слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появились после того, как она перестала появляться на публике и отменила свое участие в спектакле. При этом официального подтверждения этой информации нет.

В воскресенье СМИ сообщили, что Заворотнюк, госпитализированную с онкологическим заболеванием, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Кроме того, в СМИ появилась информация, что врачи отказались от интенсивной терапии, поскольку она может негативно сказаться на состоянии здоровья актрисы.

Информацию о заболевании Заворотнюк подтвердил и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, сообщает телеканал «360». Он заявил, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» действительно последняя стадия рака головного мозга. При этом родственники звезды информацию о болезни Заворотнюк не комментируют.