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Папа римский поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

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Папа Римский поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Ватикан, 15 сентября. Папа римский Франциск приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, об этом понтифик заявил в ходе воскресной проповеди.

«На прошлой неделе произошел долгожданный обмен заключенными между Россией и Украиной. Я счастлив за освобожденных людей, которые смогли обнять своих близких, и продолжаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за мир на востоке Украины», — заявил папа римский.

Напомним, 7 сентября состоялось одновременное освобождение осужденных и заключенных Киевом и Москвой. Борт с украинцами прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», а самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами — в московский «Внуково». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен состоялся по формуле «35 на 35».

В рамках обмена в Москву прибыл руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Журналиста задержали в Киеве в мае 2018 года, его обвинили по сфальсифицированному делу о «госизмене». В конце августа Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства.

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