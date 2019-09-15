В Госдуме рассказали о возможном увольнении Помпео

Президент США Дональд Трамп может уволить госсекретаря Майка Помпео за громкие и безосновательные высказывания. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Адальби Шхагошев.

Ранее Помпео заявил, что за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стоит Иран. Данную информацию впоследствии опроверг официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Заявление Помпео — это политическое стравливание Саудовской Аравии и Ирана», — заявил Шхагошев.

У Помпео нет даже пробирки, которая была в руках у Колина Пауэлла, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России».

«Но это не мешает ему делать столь громкие и безосновательные заявления, касающиеся ключевых игроков на Ближнем Востоке», — обратил внимание парламентарий.

Член Совета Госдумы также предположил, как может обернуться для Помпео такое поведение.

«Если так будет продолжаться, Дональд Трамп может отправить госсекретаря США вслед за Джоном Болтоном, который также отличался резкими, но безответственными высказываниями», — подытожил Шхагошев.

Напомним, объекты нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке со стороны беспилотных летательных аппаратов. В результате добыча нефти в королевстве упала на пять миллионов баррелей в сутки, то есть почти в два раза. По данным Reuters, саудиты также испытали проблемы с экспортом нефти.