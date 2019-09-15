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В штабе Зеленского предложили ликвидировать должность Кличко

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В штабе Зеленского предложили ликвидировать должность Кличко

Киев, 15 сентября. Должность руководителя Киевской городской государственной администрации (КГГА) может быть ликвидирована в новой редакции закона «О столице». Об этом заявил заместитель главы пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Скорее всего, в новой редакции закона «О столице» такой позиции, как глава КГГА, вообще не будет», — не исключил он.

Корниенко напомнил, что на сегодняшний день она прописана в Основном законе страны, однако в поправках такая должность не будет предусмотрена, сообщает издание «Левый берег».

Кроме того, он добавил, что вместо руководителя КГГА будет префект.

«Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Так, «танцы» вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность», — объяснил он.

Он также обратил внимание, что инициаторами соответствующего законодательного проекта выступят депутаты «Слуги народа».

Ранее глава парламента Украины Алексей Гончарук заявил, что кабинет министров обратился в офис главы государства Владимира Зеленского с предложением об отставке Кличко с его второй должности — руководителя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кличко занимает пост киевского градоначальника с 5 июня 2014 года, а руководит городской администрацией с 25 июня 2014 года.

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Источник: Левый берег
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