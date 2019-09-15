Трампа предупредили, что Корбин может сливать данные США России

Вашингтон, 15 сентября. Президенту США Дональду Трампу не следует делиться секретными данными разведки с лидером британских лейбористов Джереми Корбином из-за опасности возможной передачи этой информации России и Ирану.

О такой опасности лидера США предупредили эксперты одного из аналитических центров Британии. Их доклад поддержали и бывшие советники Трампа, пишет The Telegraph. Авторы этого исследования утверждают, что несколько помощников Корбина якобы оказывают поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Поэтому, по их словам, если Корбин займет пост премьера Британии, Великобритания «перестанет быть надежным партнером». Тут же в докладе приводится заявление Корбина, потребовавшего представить доказательства мнимой причастности России к инциденту в Солсбери.

«Есть серьезный риск того, что информация, переданная Корбину и его союзникам, может быть скомпрометирована, особенно это касается России и Ирана», — отметили эксперты центра.

Помимо этого Белый дом призывают подумать о том, чтобы уменьшить роль или даже вовсе исключить правительство Корбина из альянса Five Eyes, участниками которого являются разведывательные службы США, Канады, Британии, Австралии и Новой Зеландии. Еще одно предложение касается временного понижения членства Корбина в НАТО.

Данный отчет, как уточняет «Коммерсантъ», должен опубликовать Институт Гудзона. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.