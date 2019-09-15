Лоза пожелал победить болезнь находящейся в критическом состоянии Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку она не в состоянии дышать самостоятельно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

13 сентября стало известно, что Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии. Директор артистки Стас Христов в свою очередь опроверг данную информацию и рассказал, что Заворотнюк сама выскажется о состоянии своего здоровья. По его словам, это должно было произойти в эфире одного из главных каналов страны.

Известный российский композитор Юрий Лоза специально для корреспондента Федерального агентства новостей прокомментировал произошедшее с Заворотнюк. Он отметил, что не в курсе, какой конкретно недуг поразил актрису.

«Поймите меня правильно, я с ней не «контачил» и не знаю, чем она болеет. Мы с ней виделись один раз в жизни, когда она вела какое-то мероприятие, в котором я участвовал. И то мы не говорили друг другу больше двух слов», — говорит знаменитый певец.

Также он пожелал актрисе всех благ и улучшения состояния здоровья.

«Как болеющему человеку я желаю ей скорейшего выздоровления, желаю победить болезнь», — сказал Юрий Лоза.

Ранее нейрохирург Вячеслав Рак разъяснил информацию об отключении актрисы Анастасии Заворотнюк от интенсивной терапии. Сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Н. В. Склифосовского подчеркнул, что подобные действия противоречат российской нормативной правовой базе. Доктор добавил, что врачи борются за жизнь пациента до тех пор, пока у них имеется такая возможность.

До этого в прессе появилась информация о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, известной широкой аудитории зрителей благодаря работе в сериале «Моя прекрасная няня».