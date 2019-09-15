Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок российских С-400

Анкара, 15 сентября. Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Турцию завершен. Соответствующую информацию передает министерство национальной обороны республики.

«Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400», — подчеркивается в официальном заявлении.

В военном ведомстве Турции напомнили, что поставки С-400 в республику начались 27 августа 2019 года.

Напомним, два года назад Россия и Турция договорились о поставках С-400 в Анкару. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о серьезном давлении со стороны Вашингтона из-за договора с РФ. Он заверил, что Анкара не будет отказываться от российского вооружения. По словам Эрдогана, Москва предоставила хорошие возможности по закупке C-400. Президент Турции отметил, что приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы будут установлены не позднее апреля. Глава государства также поблагодарил Москву, которая продемонстрировала дружественный шаг, организовав поставку ЗРК C-400.

В конце августа начались поставки второй батареи российских ЗРК С-400 в Турцию. Первый этап поставки элементов российских ЗРК прошел в июле 2019 года.