Вдова экс-президента Туниса скончалась в возрасте 83 лет

Тунис, 15 сентября. Вдова бывшего президента Туниса Аль-Баджи Каида ас-Себси умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook ее сын Хафез Каид ас-Себси.

Тунисская радиостанция Mosaique FM, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Шазлия Каид ас-Себси скончалась сегодня утром в военном медицинском учреждении в столице страны. В клинику ее госпитализировали накануне на фоне недомогания.

Глава Туниса Аль-Баджи Каид ас-Себси скончался 25 июля в военном госпитале Туниса в возрасте 92 лет. В течение последних месяцев лидер африканской страны систематически попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. Ас-Себси руководил страной в течение пяти лет.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Тунисе проходят в это воскресенье. Изначально ожидалось, что они должны были состояться в ноябре, но позже были перенесены на сентябрь из-за смерти главы государства Беджи Каида ас-Себси.

В Тунисе после событий «арабской весны» восемь лет назад начался кризис. Революция привела к упадку экономики, росту безработицы и преступности. Кроме того, в Тунисе неоднократно происходят террористические атаки.