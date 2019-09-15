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Несколько тысяч мирных жителей вернулись в Сирию через гумкоридор из Идлиба

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Несколько тысяч мирных жителей вернулись в Сирию через гумкоридор из Идлиба

Дамаск, 15 сентября. Тысячи мирных жителей вернулись в Сирию через гуманитарный коридор Суран с территорий, подконтрольных боевикам в Идлибе. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии.

Напомним, сирийский МИД еще 22 августа объявил об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей в деревне Суран, которая расположена на севере провинции Хама под защитой армии САР.

«Несколько тысяч граждан вернулись через гуманитарный коридор в Суране в свои деревни на севере провинции Хама и на юге Идлиба, освобожденные от терроризма», — сообщил телеканал Ikhbariya.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тыс. сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки. Так, из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулся 421 человек, а из Иордании через пункт пропуска «Насиб» на родину вернулись 903 человека.

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