Хлопок газа прогремел в многоэтажном доме в Красноярске

Красноярск, 15 сентября. Хлопок газа прогремел в жилом многоэтажном доме в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе МЧС по региону.
По данным регионального ведомства, хлопок газа произошел в доме, расположенном на Аральской улице.
Как сообщает «Инфореактор», по предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.
Согласно информации регионального МЧС, примерно 40 человек были эвакуированы из-за хлопка в десятиэтажном доме.
На месте работают экстренные службы, о причинах и обстоятельствах случившегося не сообщается.