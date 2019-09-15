Хлопок газа прогремел в многоэтажном доме в Красноярске

Красноярск, 15 сентября. Хлопок газа прогремел в жилом многоэтажном доме в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе МЧС по региону.

По данным регионального ведомства, хлопок газа произошел в доме, расположенном на Аральской улице.

Как сообщает «Инфореактор», по предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

Согласно информации регионального МЧС, примерно 40 человек были эвакуированы из-за хлопка в десятиэтажном доме.

На месте работают экстренные службы, о причинах и обстоятельствах случившегося не сообщается.