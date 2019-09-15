В Севастополе чешская делегация провела флешмоб возле Вечного огня против агрессивной политики запада по отношению к России. Участники в руках держали плакаты с антимилитаристскими призывами, а сами скандировали на чешском: «Руки прочь от памятника маршалу Коневу».

Памятник советскому маршалу Коневу находится в центре Праги, и муниципальные власти хотят его снести, что вызывает недовольство местного населения. После проведения флешмоба участники чешской делегации возложили цветы к Вечному огню на пл. Нахимова, церемониально поклонились, отдавая дань памяти погибшим советским солдатам.

Политический деятель Михаил Кеаска рассказал о том, что делегация его страны приехала выстраивать дружеские отношения между Чехией и Севастополем.

«Мы считаем, что неправильно запрещать людям посещение Евросоюза и влиять на их личные мнения. Если они хотят куда-то ехать, то они могут ехать. И никакие власти не имеют права этому препятствовать. Потому что он [Севастополь] защищал и освобождал Чешскую Республику от фашистских войск. Там погибали советские войска», — говорит собеседник ФАН.

Политик выразил уверенность, что чиновники и законодатели должны считаться с историческими событиями.

«История меняется. Но история должна оставаться историей в любые времена», — подытожил Кеаска.

Крым снова стал частью России по итогам референдума. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан высказались за вхождение полуострова в состав России.