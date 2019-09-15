Виторган отметил свадьбу Собчак и Богомолова танцами

Москва, 15 сентября. Актер Максим Виторган после свадьбы своей бывшей супруги Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым устроил танцы под ритмичную музыку. Соответствующие кадры он опубликовал в своем профиле в Instagram.

«Танцуй пока… пока еще не уже», — написал Виторган.

На видео, которое опубликовал Пятый канал, Максим Виторган в белой рубашке двигается под зажигательную музыку. Подписчики оценили танцы актера, предположив, что тот отмечает свадьбу экс-супруги. Один из пользователей Сети предположил, что Виторган «на свадьбе Собчак и Богомолова зажигает».

Напомним, Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. На регистрацию в ЗАГС они приехали на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас», а на венчание в храм уже отправились на карете. Об этом пишет телеканал «360». На свадебном торжестве присутствовали многочисленные звезды российского шоу-бизнеса, в том числе продюсер Яна Рудковская, российский певец Дмитрий Маликов, король российской эстрады Филипп Киркоров, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой и продюсер Виктор Дробыш.

Свадьба Собчак и Богомолова не обошлась без эпатажа. Так, телеведущая исполнила танец в корсете и чулках. Кадры появились в Сети. Собчак в окружении молодых людей скидывает с себя черный плащ и остается в корсете и чулках, после чего устраивает танцы эротического характера.