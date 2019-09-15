Эксперты рассказали, какой президент нужен Тунису

Тунис, 15 сентября. Эксперты рассчитывают, что тунисские граждане выберут президента, который сможет побороть терроризм, справиться с безработицей, коррупцией и экономическим отчаянием. Об этом пишет портал Sacbee.

Ранее член Независимой избирательной комиссии Туниса Набиль аль-Азизи рассказал журналистам, что явка на выборах президента Туниса на зарубежных избирательных участках оказалась крайне низкой. Он отметил, что количество проголосовавших на выборах граждан, проживающих в арабских государствах, составило 4023 человека. Согласно данным ЦИК, это в общей сложности 11% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Напомним, внеочередные президентские выборы в африканской стране проходят 15 сентября. Предполагалось, что они должны были состояться в ноябре, но позже были перенесены на сентябрь по причине смерти главы государства Беджи Каида ас-Себси.

В Тунисе после событий «арабской весны» в 2011 году начались экономический и политический кризисы. Революция привела к упадку экономики, росту безработицы и преступности. Помимо этого, в Тунисе неоднократно происходят террористические атаки. Жертвами неоднократных нападений стали десятки людей, в том числе иностранные путешественники. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения (ЧС), который был введен после атаки в провинции Сус, жертвами которой стали 40 человек.