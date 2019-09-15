МИД РФ призвал россиян в Гонконге избегать мест скопления людей из-за митингов

Москва, 15 сентября. МИД РФ рекомендует россиянам, находящимся в Гонконге, избегать мест массового скопления людей в связи с проведением митинга в районе Козуэй-бэй. Об этом сказано в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

«В гонконгском районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг: усилены меры безопасности, нарушено движение общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в опубликованном в Twitter сообщении.

Митинги протеста в Гонконге продолжаются с начала июня — поводом стало решение городских властей изменить местный закон об экстрадиции так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма.

Корреспондент Федерального агентства новостей в Гонконге ранее сообщал, что протесты в Гонконге вызывают все большее раздражение у местных жителей и гостей из материкового Китая. Корреспондент ФАН стал свидетелем конфликта возле станции метро Prince Edward.