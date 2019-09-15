Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

США продолжают оккупацию Сирии с новым командующим силами коалиции

59
0 Оставить комментарий

Генерал-лейтенант Роберт Уайт принимает командование коалицией во главе с США в Багдаде.

Пентагон сменил командующего силами международной коалиции во главе с ИГИЛ1 в Сирии и Ираке — новым командующим стал генерал-лейтенант Роберт Уайт. Уайт сменил на этом посту генерал-лейтенанта Пола Лакамеру, который возглавил операцию Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») в прошлом году.

В ходе армейской церемонии, проведенной в Багдаде, командование силами CJTF-OIR перешло к начальнику 3-го корпуса Сухопутных войск США.

Генерал-лейтенант Пол Лакамера, представитель морской пехоты США, продержался на посту командующего силами международной коалиции ровно год. Представитель Центрального командования (CENTCOM) Пентагона, присутствовавший на церемонии передачи, отметил роль Лакамеры и его морпехов в борьбе с террористами группировки «Исламское государство»1 в Сирии и Ираке — в течение минувшего года коалиция и курдские силы разгромили ИГИЛ в Заевфратье. Коалиция наглядно продемонстрировала свою огневую мощь, разрушив Хаджин и устроим показательное избиение террористов в Аль-Багузе.

Оккупация Сирии продолжается США с новым командующим «мистером Уайтом»

«Несмотря на смену руководителя, наша кампания продолжается без перерыва, — объявил представитель CENTCOM генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Уайт, вступивший на пост командующего коалицией, также не поскупился на похвалу в адрес своего предшественника. Однако стоит вспомнить, каким оказалось реальное положение на востоке Сирии после «победы» проамериканских сил на террористами запрещенного в РФ «Исламского государства». «Мистер Уайт» ранее уже неоднократно воевал на Ближнем Востоке, в преддверии миссии пообещал, что «молот Америки» (прозвище 3-го корпуса ВС США) «ответит на зов нации и сокрушит тех, кто замыслил ударить в сердце США».

Оккупация Сирии продолжается США с новым командующим «мистером Уайтом»

Напомним, на всей территории сирийского Заевфратья, куда закрыт доступ правительственным силам, американцы сформировали марионеточные квазигосударственные структуры на основе формирований курдской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Серьезнейшие противоречия с местными жителями, которых курды бесцеремонно оттерли от нефтяных ресурсов региона, вынудила коалицию и SDF отказаться от гражданского управления и создать сеть «военных советов», которые по законам военного времени занимаются разграблением региона.

Мир в восточную Сирию так и не пришел — такие города, как Ракка и Хаджин остаются городами-призраками, брошенными населением. «Зеленые зоны», где еще сохраняется человеческая жизнь, торговля, электроснабжение, перемежаются на востоке Сирии разрушенными кварталами, где под завалами местами остаются неубранные трупы боевиков и местных жителей, погибших под бомбежками американской авиации. Гражданская инфраструктура в регионе сильно разрушена, а курдские «военные советы» не торопятся ее восстанавливать — все деньги, полученные от продажи нефти в Турцию и Иракский Курдистан, SDF вкладывает в войну или в собственные карманы.

Оккупация Сирии продолжается США с новым командующим «мистером Уайтом»

Между тем террористы ИГИЛ продолжают на востоке Сирии подпольную «войну на истощение», о которой объявил «убитый» американцами по крайней мере пять раз главарь террористов Абу Бакр аль-Багдади. Регион переполнен оружием — непрерывные рейды курдских контртеррористических команд YAT широко освещаются проамериканскими медиаактивистами, но практически не влияют на количество терактов в Заевфратье. Сети террористов ИГИЛ чувствуют себя отлично — не проходит и дня без сообщений о курдских бойцах, застреленных из засады в Ракке или Хасаке.

Вместо того чтобы признать, что действующих мер по обеспечению безопасности в Заевфратье недостаточно, «военные советы» курдов раз за разом пытаются запретить местным жителям пользоваться мотоциклами (двухколесные «кони» стали самым популярным средством скрытой доставки бомб в городах на севере и востоке Сирии». Тем временем «бывшие» боевики и сторонники ИГИЛ, амнистированные SDF за взятки или за «полезность», селятся в Ракке, образовывая целые кварталы, где живут так, как было заведено в «халифате», и не дают угаснуть джихадистской идеологии.

США продолжают оккупацию Сирии с новым командующим силами коалиции

Кроме того, за минувший год на северо-востоке Сирии образовалась «идеологическая бомба замедленного действия», способная распространить семена радикального исламского джихадизма не на Ближнем Востоке, но и по всему миру, — лагерь беженцев «Аль-Хол», где держат под стражей около 40 тысяч «жен ИГИЛ» и их детей. Несмотря на территориальное поражение «халифата» ИГИЛ, в «Аль-Холе» джихадистская идеология остается «свежей», как в консервной банке.

Наконец, за минувшие месяцы стало очевидно, что угроза нависла над всей конфигурацией проамериканских сил в северо-восточной Сирии. Турция, заклятый союзник США по НАТО, решила увеличить свою долю добычи в сирийском конфликте. Оружие, которое Америка щедро выделяет на нужды SDF (требуя в обмен непрерывно наращивать курдские вооруженные формирования и ни в коем случае не продавать нефть правительству Сирии), крупными ручьями течет через подземные ходы под границей на территорию Турции, в руки террористов из «Рабочей партии Курдистана». Президент Реджеп Тайип Эрдоган не раз и не два обещал ввести войска на север Сирии и покончить с угрозой — однако американцам раз за разом удавалось его задержать. Теперь, судя по всему, поздно — турецкая операция может начаться в период одной-двух недель.

Оккупация Сирии продолжается США с новым командующим «мистером Уайтом»

Новый командующий коалиции США Роберт Уайт принимает подконтрольную территорию в состоянии тотального хаоса, разрываемую глубочайшими внутренними противоречиями и при угрозе внешнего вторжения сильнейшей армии Ближнего Востока. Его слова о «профессионализме сил безопасности», собранных Лакамерой, следует воспринимать как горькую усмешку. И если ситуация останется столь же нестабильной, а президент США Дональд Трамп некстати вспомнит о своем обещании «вывести войска», Роберт Уайт рискует остаться в истории «американским генералом, который потерпел поражение в Сирии».

Впрочем, пока что на это мало надежд, уверен политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов — американцы понимают, что оккупация восточной, нефтеносной части страны является единственной оставшимся у них «козырем» против президента Башара Асада в Дамаске.

Борьба с террористами, подчеркнул он, никогда не была основной целью США в Сирии.

«До 2015 года американцы действовали на сирийской территории, занимаясь имитацией борьбы с ИГИЛ. В то время, когда ВКС РФ начали операцию против террористов по приглашению сирийского правительства, американцы занимались захватом территории и вставляли палки в колеса сирийским военным и России, — напомнил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей. — То, что делала коалиция США в минувший год — не борьба с террористами, а захват территории суверенного государства, причем территории, богатой нефтью».

Оккупация Сирии продолжается США с новым командующим «мистером Уайтом»

Заявления о том, что «Соединенные Штаты победили террористов в Сирии» по определению лицемерны. Особенно если вспомнить, что Штаты и их союзники долгое время поддерживали, спонсировали, обеспечивали материально-техническую и политическую поддержку не только боевикам «умеренной оппозиции», но и радикальным джихадистам не только из ИГИЛ, но и из «Джебхат ан-Нусры1» — «Аль-Каиды»1 (обе террористические группировки запрещены в РФ).

«[Увидев, что ИГИЛ не в состоянии удержаться] американцы со своими младшими союзниками захватили Заевфратье и пытаются отторгнуть эту территорию от сирийского государства, несмотря на явные нарушения международного права и под прикрытием борьбы с терроризмом», — указал Шаповалов.

Собеседник ФАН уверен, что в ближайшее время не стоит ждать, что американские военные начнут собираться домой, — ротация в командном составе коалиции говорит лишь о кадровых перестановка, но никак не о смене политического курса.

«Никаких изменений в образе действий коалиции США не будет. Скорее всего, речь будет идти о том, что США вновь будут имитировать готовность к выводу войск, но не более — в ряде других стран США делают это уже много лет. А фактически это будет означать ротацию военных, но не реальный вывод войск», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров