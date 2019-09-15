США продолжают оккупацию Сирии с новым командующим силами коалиции

Пентагон сменил командующего силами международной коалиции во главе с ИГИЛ1 в Сирии и Ираке — новым командующим стал генерал-лейтенант Роберт Уайт. Уайт сменил на этом посту генерал-лейтенанта Пола Лакамеру, который возглавил операцию Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») в прошлом году.

В ходе армейской церемонии, проведенной в Багдаде, командование силами CJTF-OIR перешло к начальнику 3-го корпуса Сухопутных войск США.

Генерал-лейтенант Пол Лакамера, представитель морской пехоты США, продержался на посту командующего силами международной коалиции ровно год. Представитель Центрального командования (CENTCOM) Пентагона, присутствовавший на церемонии передачи, отметил роль Лакамеры и его морпехов в борьбе с террористами группировки «Исламское государство»1 в Сирии и Ираке — в течение минувшего года коалиция и курдские силы разгромили ИГИЛ в Заевфратье. Коалиция наглядно продемонстрировала свою огневую мощь, разрушив Хаджин и устроим показательное избиение террористов в Аль-Багузе.

«Несмотря на смену руководителя, наша кампания продолжается без перерыва, — объявил представитель CENTCOM генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Уайт, вступивший на пост командующего коалицией, также не поскупился на похвалу в адрес своего предшественника. Однако стоит вспомнить, каким оказалось реальное положение на востоке Сирии после «победы» проамериканских сил на террористами запрещенного в РФ «Исламского государства». «Мистер Уайт» ранее уже неоднократно воевал на Ближнем Востоке, в преддверии миссии пообещал, что «молот Америки» (прозвище 3-го корпуса ВС США) «ответит на зов нации и сокрушит тех, кто замыслил ударить в сердце США».

Напомним, на всей территории сирийского Заевфратья, куда закрыт доступ правительственным силам, американцы сформировали марионеточные квазигосударственные структуры на основе формирований курдской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Серьезнейшие противоречия с местными жителями, которых курды бесцеремонно оттерли от нефтяных ресурсов региона, вынудила коалицию и SDF отказаться от гражданского управления и создать сеть «военных советов», которые по законам военного времени занимаются разграблением региона.

Мир в восточную Сирию так и не пришел — такие города, как Ракка и Хаджин остаются городами-призраками, брошенными населением. «Зеленые зоны», где еще сохраняется человеческая жизнь, торговля, электроснабжение, перемежаются на востоке Сирии разрушенными кварталами, где под завалами местами остаются неубранные трупы боевиков и местных жителей, погибших под бомбежками американской авиации. Гражданская инфраструктура в регионе сильно разрушена, а курдские «военные советы» не торопятся ее восстанавливать — все деньги, полученные от продажи нефти в Турцию и Иракский Курдистан, SDF вкладывает в войну или в собственные карманы.

Между тем террористы ИГИЛ продолжают на востоке Сирии подпольную «войну на истощение», о которой объявил «убитый» американцами по крайней мере пять раз главарь террористов Абу Бакр аль-Багдади. Регион переполнен оружием — непрерывные рейды курдских контртеррористических команд YAT широко освещаются проамериканскими медиаактивистами, но практически не влияют на количество терактов в Заевфратье. Сети террористов ИГИЛ чувствуют себя отлично — не проходит и дня без сообщений о курдских бойцах, застреленных из засады в Ракке или Хасаке.

Вместо того чтобы признать, что действующих мер по обеспечению безопасности в Заевфратье недостаточно, «военные советы» курдов раз за разом пытаются запретить местным жителям пользоваться мотоциклами (двухколесные «кони» стали самым популярным средством скрытой доставки бомб в городах на севере и востоке Сирии». Тем временем «бывшие» боевики и сторонники ИГИЛ, амнистированные SDF за взятки или за «полезность», селятся в Ракке, образовывая целые кварталы, где живут так, как было заведено в «халифате», и не дают угаснуть джихадистской идеологии.

Кроме того, за минувший год на северо-востоке Сирии образовалась «идеологическая бомба замедленного действия», способная распространить семена радикального исламского джихадизма не на Ближнем Востоке, но и по всему миру, — лагерь беженцев «Аль-Хол», где держат под стражей около 40 тысяч «жен ИГИЛ» и их детей. Несмотря на территориальное поражение «халифата» ИГИЛ, в «Аль-Холе» джихадистская идеология остается «свежей», как в консервной банке.

Наконец, за минувшие месяцы стало очевидно, что угроза нависла над всей конфигурацией проамериканских сил в северо-восточной Сирии. Турция, заклятый союзник США по НАТО, решила увеличить свою долю добычи в сирийском конфликте. Оружие, которое Америка щедро выделяет на нужды SDF (требуя в обмен непрерывно наращивать курдские вооруженные формирования и ни в коем случае не продавать нефть правительству Сирии), крупными ручьями течет через подземные ходы под границей на территорию Турции, в руки террористов из «Рабочей партии Курдистана». Президент Реджеп Тайип Эрдоган не раз и не два обещал ввести войска на север Сирии и покончить с угрозой — однако американцам раз за разом удавалось его задержать. Теперь, судя по всему, поздно — турецкая операция может начаться в период одной-двух недель.

Новый командующий коалиции США Роберт Уайт принимает подконтрольную территорию в состоянии тотального хаоса, разрываемую глубочайшими внутренними противоречиями и при угрозе внешнего вторжения сильнейшей армии Ближнего Востока. Его слова о «профессионализме сил безопасности», собранных Лакамерой, следует воспринимать как горькую усмешку. И если ситуация останется столь же нестабильной, а президент США Дональд Трамп некстати вспомнит о своем обещании «вывести войска», Роберт Уайт рискует остаться в истории «американским генералом, который потерпел поражение в Сирии».

Впрочем, пока что на это мало надежд, уверен политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов — американцы понимают, что оккупация восточной, нефтеносной части страны является единственной оставшимся у них «козырем» против президента Башара Асада в Дамаске.

Борьба с террористами, подчеркнул он, никогда не была основной целью США в Сирии.

«До 2015 года американцы действовали на сирийской территории, занимаясь имитацией борьбы с ИГИЛ. В то время, когда ВКС РФ начали операцию против террористов по приглашению сирийского правительства, американцы занимались захватом территории и вставляли палки в колеса сирийским военным и России, — напомнил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей. — То, что делала коалиция США в минувший год — не борьба с террористами, а захват территории суверенного государства, причем территории, богатой нефтью».

Заявления о том, что «Соединенные Штаты победили террористов в Сирии» по определению лицемерны. Особенно если вспомнить, что Штаты и их союзники долгое время поддерживали, спонсировали, обеспечивали материально-техническую и политическую поддержку не только боевикам «умеренной оппозиции», но и радикальным джихадистам не только из ИГИЛ, но и из «Джебхат ан-Нусры1» — «Аль-Каиды»1 (обе террористические группировки запрещены в РФ).

«[Увидев, что ИГИЛ не в состоянии удержаться] американцы со своими младшими союзниками захватили Заевфратье и пытаются отторгнуть эту территорию от сирийского государства, несмотря на явные нарушения международного права и под прикрытием борьбы с терроризмом», — указал Шаповалов.

Собеседник ФАН уверен, что в ближайшее время не стоит ждать, что американские военные начнут собираться домой, — ротация в командном составе коалиции говорит лишь о кадровых перестановка, но никак не о смене политического курса.

«Никаких изменений в образе действий коалиции США не будет. Скорее всего, речь будет идти о том, что США вновь будут имитировать готовность к выводу войск, но не более — в ряде других стран США делают это уже много лет. А фактически это будет означать ротацию военных, но не реальный вывод войск», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.