В Совфеде раскритиковали попытки Запада вытеснить Россию с энергетического рынка ЕС

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер. По его мнению, Запад пытается вытеснить Россию с международного энергетического рынка.

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным», — сказал немецкий депутат, его слова приводит РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей раскритиковал суд Евросоюза, который аннулировал решение Еврокомиссии, согласно которому «Газпром» имел право использовать все мощности трубопровода OPAL, за необъективность и предвзятость.

«Это решение было политически мотивировано. Оно — яркое проявление недобросовестной конкуренции. Я, честно говоря, не очень представляю, чего они пытаются добиться, потому что сегодня Европа без российского газа не в состоянии существовать», — рассуждает российский сенатор.

По словам политика, Москва готова сотрудничать с Киевом и поставлять голубое топливо европейским странам через газотранспортную систему Украины. Но существует целый ряд нюансов, разрешить которые до сих пор не удалось.

«Что касается Украины — мы готовы. Были бы только заказы. Но нас волнует два вопроса: состояние газотранспортной системы Украины и те условия, которые украинцы выставляют европейцам. Также нас беспокоит вопрос ценообразования, которым руководствуется Киев. Россия не будет работать себе в убыток. Все эти вещи — это попытки выкручивания рук и дискредитирования Украины как не очень добросовестного транзитера газа», — добавил Франц Клинцевич.

Ранее стало известно о том, что российская энергетическая компания «Газпром» снизила поставки газа через трубопровод OPAL в рамках исполнения решения суда. С 2016 года «Газпром» мог использовать OPAL на полную мощность. В российской компании настаивают, что решение суда было политически мотивированным. В компании отметили, что в настоящий момент изучают юридические и коммерческие последствия решения суда ЕС об отмене права компании использовать полную мощность газопровода OPAL.