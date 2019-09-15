Сирия, 15 сентября. ИГ1* устроило засаду для военнослужащих в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе САА ведут огонь по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам». Ночью неизвестные атаковали курдский патруль в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают из ракетных установок и артиллерии укрытия боевиков на юге Идлиба и ударили по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство1»: подозревается в установке бомбы на пути курдского конвоя SDF на востоке Дейр-эз-Зора и устроило засаду для отряда сирийских военнослужащих.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла в Алеппо три мирных поселения, в Идлибе обмениваются ударами с правительственными силами.

Курды: в Дейр-эз-Зоре перебросили подкрепление в приграничные с зонами контроля САА территории.

Провинция Алеппо

В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Однако продолжаются нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Согласно информации российских сотрудников Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) за последние сутки в Сирии было зафиксировано десять нарушений со стороны боевиков. В частности радикалами были обстреляны три поселка в провинции Алеппо, о чем сообщает ЦПВС в своем информационном бюллетене. Обстрелу подверглись поселки Сабикия, Беньями и Маканис ад-Дувайри.

Провинция Дейр-эз-Зор

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Сообщается, что террористы «Исламского государства» предприняли попытку атаковать позиции правительственной армии в районе города Аш-Шула на юго-западе провинции, как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24. Стоит отметить, что нападение боевиков произошло в части провинции, близкой к территориям оккупированным боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) и поддерживающей их международной коалицией во главе с США. Практически все территории к востоку от реки в настоящее время находятся под их контролем. И именно оттуда ушедшие в подполье террористы ИГИЛ1 совершают нападения, несмотря на регулярные рейды SDF.

Ночью на военный конвой боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), совершили нападение неизвестные. Автоколонна наехала на самодельную бомбу, оставленную на дороге предположительно боевиками «Исламского государства». Как передает новостное агентство Euphrates Post, информации о жертвах нет.

В деревне Шехабат были переброшено подкрепление для курдских боевиков, о чем сообщает новостной Twitter-канал Jofr News. Деревня находится недалеко от промышленной зоны и граничит с территориями, подконтрольными правительственной армии.

Провинция Идлиб

.В южных районах провинции продолжаются обмениваться ударами подразделения сирийской армии и альянса «Тахрир аш-Шам». Медиаресурс Halab Today TV передает, что отряды Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям и опорным пунктам джихадистов из ракетных и артиллеристских установок в районе городов Кафр-Саджна, Маар-Зета, у деревень Ар-Ракая, Джебла, Кансафра и Хиш.

Провинция Хама

На севере Хамы продолжились боестолкновения между группировками джихадистов и подразделениями сирийской армии. Как передает информагентство Step News Agency, в районе поселка Аль-Хаваш и у деревень Хавиджа САА ударила по укреплениям радикалов и крупнокалиберной артиллерии.Боевики также нанесли удары из минометов по укреплениям правительственных сил у деревни Амкия на западе провинции. Сведений о жертвах в рядах военнослужащих не поступало, как передает портал Step News.

1 Организация запрещена на территории РФ.