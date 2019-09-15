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Один из создателей «Убойной силы» погиб в ДТП в Ленобласти

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Один из создателей «Убойной силы» погиб в ДТП в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 сентября. Художник-постановщик телевизионного сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко умер в возрасте 72 лет в результате дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области. Об этом в воскресенье сообщил источник Федерального агентства новостей.

Согласно имеющимся данным, авария произошла на 124-м километре автодороги Кемполово — Выра — Тосно — Шапки.

Легковой автомобиль Mazda, за рулем которого находился Боковенко, вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с транспортным средством Honda.

В результате полученных травм он скончался на месте.

В качестве художника-постановщика он работал над телесериалами и картинами «Убойная сила», «Меченосец», «Морские дьяволы», «Груз» и другие.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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