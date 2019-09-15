Эксперт заявил, что Запад скрывает «последнюю часть мозаики» по делу MH-17

Москва, 15 сентября. Перед крушением рейса MH17 на борту прогремело несколько взрывов. Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Подробный анализ крушения пассажирского самолета специалист привел на своей странице в Facebook. Тут же он опубликовал две фотографии. На одном из снимков, по его мнению, можно видеть структуру спекшихся частиц. Он пояснил, что ее очень хрупкая структура и форма указывают на то, что «была очень высокая температура и разлет был с очень высокой скоростью».

Без разрушения эти частицы не могли бы попасть внутрь самолета, ведь им нужно было преодолеть обшивку лайнера. Исходя из этого, Антипов делает вывод, что они «родились» именно внутри воздушного судна. Эксперт уточнил, что доказательством его версии мог бы стать «последний кусочек мозаики в расследовании», но он находится в Голландии. В случае, если бы эти данные оказались в его руках, специалист смог бы провести химический анализ частиц и огласить результаты, в то время как Запад продолжает скрывать эту информацию.

По мнению Антипова, международная следственная группа просто игнорирует эти важные детали, указывающие на серию взрывов. Причем, как подчеркнул он, взрыв в кабине пилотов не был первым.

Как отмечает «Царьград», гипотезу эксперта подтверждают и местные жители, ставшие очевидцами крушения самолета. По их словам, перед падением судна они слышали хлопки в небе.

Примечательно, что данный факт подтверждают и местные жители. Люди, ставшие свидетелями трагедии, отмечают, что перед падением пассажирского лайнера в небе были слышны хлопки.

В марте этого года представители Нидерландов, Австралии и России провели конфиденциальную встречу, посвященную ходу расследования крушения авиалайнера в 2014 году. Переговоры прокомментировал специалист по безопасности авиационных полетов Александр Романов. По его мнению, на Западе наконец начали понимать, что расследование трагедии без участия России просто не имеет смысла.

Напомним, малайзийский Boeing-777 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Жертвами крушения стали 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев ДНР. Но те заявили, что просто не располагают средствами, которые позволили бы сбить лайнер на такой высоте.

Расследование дела о крушении ведет международная следственная группа JIT. Согласно их приоритетной версии, Boeing якобы был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. В ответ в МИД РФ заявили, что обвинения в адрес РФ голословны, а расследование JIT является предвзятым и однобоким.