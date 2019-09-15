Москва, 15 сентября. Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом пишет Mash.

Актриса впала в кому, у нее отек мозга и многочисленные осложнения на фоне серьезного онкологического заболевания — глиобластомы, как сообщили ранее некоторые издания.

Заворотнюк противопоказана операция и спецтерапия. По данным Telegram-канала Mash, актриса уже не может дышать самостоятельно, поэтому врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Заворотнюк поддерживают с помощью медикаментов. Об этом пишет «Газета.ru».

Напомним, сообщения о том, что Заворотнюк, у которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, была госпитализирована в столичную клинику после отмены спектаклей с ее участием.

Как напоминает телеканал «360», актрису ввели в медикаментозную кому. Информацию о страшном заболевании у Заворотнюк подтвердил и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он заявил, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» действительно последняя стадия рака головного мозга. По словам продюсера, состояние актрисы оценивается как очень тяжелое. Однако директор Заворотнюк Стас Христов выступил с опровержением сообщений о госпитализации Заворотнюк.

В воскресенье появились сообщения о том, что супруг актрисы Петр Чернышев и ее мать срочно приехали к ней в больницу накануне вечером. Как отмечают СМИ, родственники звезды были очень взволнованы.