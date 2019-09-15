Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

43
0 Оставить комментарий

Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Москва, 15 сентября. Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом пишет Mash.

Актриса впала в кому, у нее отек мозга и многочисленные осложнения на фоне серьезного онкологического заболевания — глиобластомы, как сообщили ранее некоторые издания. 

Заворотнюк противопоказана операция и спецтерапия. По данным Telegram-канала Mash, актриса уже не может дышать самостоятельно, поэтому врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Заворотнюк поддерживают с помощью медикаментов. Об этом пишет «Газета.ru».

Напомним, сообщения о том, что Заворотнюк, у которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, была госпитализирована в столичную клинику после отмены спектаклей с ее участием.

Как напоминает телеканал «360», актрису ввели в медикаментозную кому. Информацию о страшном заболевании у Заворотнюк подтвердил и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он заявил, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» действительно последняя стадия рака головного мозга. По словам продюсера, состояние актрисы оценивается как очень тяжелое. Однако директор Заворотнюк Стас Христов выступил с опровержением сообщений о госпитализации Заворотнюк.

В воскресенье появились сообщения о том, что супруг актрисы Петр Чернышев и ее мать срочно приехали к ней в больницу накануне вечером. Как отмечают СМИ, родственники звезды были очень взволнованы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров