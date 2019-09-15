В ДНР уличили власти Украины в массовой амнезии после заявлений об особом статусе Донбасса

Донецк, 15 сентября. Заявления киевских властей касательно невыполнения ряда пунктов минских соглашений по ситуации в Донбассе являются свидетельством сознательного саботажа мирного урегулирования. Об этом заявила журналистам глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

«Высказывания дипломатов и представителей Украины наводят на мысль о том, что в Киеве либо случилась массовая амнезия по поводу того, в чем именно состоит суть, смысл и цель минских соглашений, либо это явно читаемая попытка их подменить», — отметила руководитель дипломатического ведомства ДНР.

По ее словам, заявления киевских властей касательно того, что Украина не собирается предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны — это прямое доказательство умышленного саботажа мирного урегулирования проблемы.

Никонорова также обратила внимание на то, что доводы украинской стороны в подтверждение своей точки зрения, «и вовсе вызывают сомнение в том, насколько точно и адекватно украинским руководством воспринимается представленный в комплексе мер текст».

Министр особо подчеркнула, что рассуждений о намерении выполнять минские договоренности недостаточно — их необходимо выполнять в жизни.

Ранее новый руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что власть не будет вносить изменений в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу. Кроме того, по словам украинского министра, Киев не намерен использовать инструмент полной амнистии участников конфликта в рамках выполнения минских договоренностей.

Гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, заявили о независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются также урегулировать в рамках встреч контактной группы на минской площадке, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.