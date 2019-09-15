Украинские военные стягивают технику к зоне отведения у Золотого в Донбассе

Луганск, 15 сентября. Военные ВСУ оборудуют позиции и стягивают технику на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое. Об этом сообщили в министерстве обороны Луганской народной республики.

В ведомстве уточнили, что речь идет о БТР-80. Бронетехника ВСУ была выявлена в районе «Светлодарской дуги», на окраине Светлодарска и Мироновского (находятся на территории, подконтрольной Киеву).

«Эта информация также подтверждается представителями миссии (СММ) ОБСЕ», — подчеркнули в министерстве.

Сообщается также, что фортификационным дооборудованием позиций у Золотого занимались четыре киевских силовика.

Напомним, что рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе было подписано контактной группой в Минске еще в 2016 году. Тогда же состоялся отвод сил в районе Золотого и Петровского, а в июне этого года — в Станице Луганской. Однако и в ДНР, и в ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого.