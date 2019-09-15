В Совфеде дали совет Киеву, как облегчить судьбу жителей Донбасса

Новоизбранный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал пакет мер, который должен «упростить жизнь» жителям Донбасса, об этом сообщает издание Hromadske. По его словам, они будут отличаться от того, что предлагало правительство предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Речь идет о ремонте моста в Станице Луганской, в дальнейшем Киев намерен отвести свои войска.

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы у людей было радио и телевидение, это тот пакет, который мы готовим. Мы хотим показать, как отличаемся от того правительства», — сказал Пристайко.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей обратил внимание на абсурдность слов главы внешнеполитического ведомства Украины.

«Это довольно странная точка зрения, удивляет сама постановка вопроса — обеспечить теле- и радиовещание в Донбассе. Во-первых, оно есть, то есть это не является какой-то проблемой. Те, кто хотят смотреть украинские каналы и слушать радио, спокойно могут это делать. Так что это абсолютно наивное заявление. Самое главное для жителей Донбасса — это прекращение вообще любых военных действий», — говорит сенатор от Республики Крым.

По словам российского парламентария, Киеву стоило бы сосредоточиться на выполнении «Минска». Украинские власти неоднократно декларировали намерения отвести войска с линии соприкосновения, но никаких конкретных мер для этого предпринято не было, а обстрелы и по сей день продолжаются, несмотря на все заявления Киева.

«То, что могло бы облегчить жизнь жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, — это выполнение минских соглашений», — заключил Сергей Цеков.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Жители Донецка и Луганска отказались признавать незаконную власть и объявили о своей независимости. В ответ Киев ввел режим так называемой АТО, фактически развязав гражданскую войну. Вооруженный конфликт, только по официальным оценкам ООН, унес жизни более 13 тысяч человек.