Более 1,3 тыс. беженцев вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 15 сентября. Более 1,3 тыс. сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки. Соответствующие данные приводятся в информационном бюллетене министерства обороны России в социальной сети Facebook.

В частности, из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулся 421 человек, в том числе 126 женщин и 215 детей. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» на родину вернулись 903 человека (271 женщина и 461 ребенок).

В сообщении военного ведомства отмечается, что в общей сложности с 18 июля 2018 года из-за рубежа в Сирию вернулись 400,5 тыс. беженцев. Отмечается, за минувшие сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в Эт-Табия в провинции Дейр-Эз-Зор. Местные жители получили 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике доставили свыше трех тонн продовольствия и одежды в населенный пункт Маарет-умм-Хауш провинции Алеппо.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Два года назад было объявлено о победе над террористами. Власти САР в настоящее время занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину.

Как сообщает RT, российские военные врачи в Сирии с 2015 года провели более 37 тыс. операций. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.