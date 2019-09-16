Туристическая группа из Китая впервые прибыла в освобожденную Пальмиру

Дамаск, 16 сентября. Впервые после освобождения древнего города Пальмиры в Сирию прибыла туристическая группа из Китая: гости осмотрели большинство археологических памятников, особенно те, которые пострадали от рук боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

«Культурное наследие Пальмиры — это большая редкость, особенно с учетом того, что этот древний город един с его архитектурными памятниками и гравюрами», — сказал Вон Ванден, археолог из Национального музея Китая.

Вон подчеркнул, что по прибытии в Пальмиру у него «внутри появилось два противоречивых чувства, первое из которых — горе и печаль опустошения, вызванные мраком времени, и второе — удивление величием археологических памятников в Сирии, которые отражают глубину и подлинность истории».

Ритти, художник и графический дизайнер, также не скрывала своего удивления, увидев великие руины Пальмиры, подчеркнув необходимость возвращения китайских туристов в Сирию, поскольку они всегда ценили и продолжают ценить наследие и историю человечества. У туристов нет никаких причин отказываться от поездки, с учетом того, что Пальмира уже безопасна.

Ритти отметила, что «целью боевиков было уничтожить культуру и человеческую цивилизацию, которыми славится Сирия». Она также добавила, что он приложит все усилия, чтобы передать полученные в ходе визита фотографии китайскому народу и призвать его приехать в Сирию. Рити отдельно похвалила тепло и гостеприимность сирийского народа к своим гостям.

Ранее сообщалось, что группа иностранных туристов посетила древний город Пальмира, расположенный в центре сирийской пустыни, чтобы посмотреть на разрушения, причиненные боевиками. За время своего визита туристическая группа успела побывать в Национальном музее Пальмиры, разрушенном террористами храме Бэла, на Улице Столбов, древнем театре и в других исторических достопримечательностях города.

1 Организация запрещена на территории РФ.