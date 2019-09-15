Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Чемезов считает возможным ребрендинг SuperJet

346
0 Оставить комментарий

Чемезов считает возможным ребрендинг SuperJet

Москва, 15 сентября. Руководитель «Ростех» Сергей Чемезов не исключает возможности ребрендинга пассажирского самолета SuperJet 100 (SSJ100) после серии проблем. По его словам, отечественной авиационной отрасли нужно уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в лайнерах.

Как отметил глава «Ростеха», в настоящее время каждый гражданский отечественный самолет является убыточным, сообщает РБК.

Чемезов обратил внимание на то, что в стране делают качественную военную технику, но в гражданском авиастроении необходимо существенно увеличить объемы производства, чтобы вернуть РФ статус авиационной державы.

Кроме того, он указал на то, что у SuperJet 100 есть «детские проблемы», которые должны со временем пройти, передает телеканал «360».

Ранее генеральный конструктор «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК входит в «Ростех») Юрий Шмотин заявил, что наработки для создания отечественного двигателя для воздушного судна Sukhoi Superjet есть, и если будет соответствующее соглашение, силовую установку могут построить в ближайшем будущем.

Ранее стало известно, что Анкара планирует закупить в России самолеты SSJ 100 и MC-21.

infox - new
Источник: РБК
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров