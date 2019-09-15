Сноуден рассказал о маскировке и жизни в Москве

Москва, 15 сентября. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в своей книге «Личное дело» (Permanent Record) рассказал, что немного меняет свою внешность, выходя в российской столице на улицу.

«Куда бы я ни шел, я стараюсь немного менять свой внешний вид. Могу избавиться от бороды или надеть другие очки. Я никогда не любил холод, пока не понял, что шапка и шарф дают самую удобную анонимность», — рассказал он о маскировке.

По словам Сноудена, он меняет скорость и темп походки и смотрит в противоположную движению сторону, когда переходит дорогу.

Он также указал на то, что никогда не сообщает таксистам точный адрес прибытия. Сноуден называет российскую столицу «огромным странным городом» и признается, что особых подвигов в изучении русского языка в настоящее время не совершил, сообщает РИА Новости.

Сноуден отметил, что до приезда его супруги Линдсей он мог и вовсе не выходить из квартиры. Однако жена убедила его «выбраться в свет»: они успели посмотреть столицу, посетили Большой театр.

Что касается музеев, сильное впечатление на Сноудена произвела Третьяковская галерея с ее коллекцией икон. В ходе посещения музея экс-агента ЦРУ узнала подросток и попросила сфотографироваться с ним и Линдсей. После это, по признанию Сноудена, он долго со страхом ждал появления снимков в Сети.

Как сообщала «Газета.Ru», Сноуден летом 2013 года передал таблоидам The Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Британии в Сети. Он вылетел в Гонконг, а затем в столицу РФ, где некоторое время находился в транзитной зоне воздушной гавани «Шереметьево». Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на 12 месяцев при условии, что он прекратит свою деятельность против Вашингтона. В августе 2014 года Сноуден получил вид на жительство (ВНЖ).