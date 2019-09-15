Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 15 сентября. Военнослужащие ВСУ 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз», — сообщил представитель ДНР в СЦКК.

Он подчеркнул, что украинские силовики обстреливали территорию республики из гранатометов и стрелкового оружия, общее количество примененных боеприпасов равняется 31 единице.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота Донецкая и Луганская области отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. После чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска. Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта на Украине были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет рассматривать возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении минских соглашений. По его словам, этот вопрос регулируется проходящей на Украине реформой децентрализации.