Сирия и Россия открыли КПП «Абу-Духур», чтобы спасти мирных жителей от боевиков «Ан-Нусры»

Дамаск, 15 сентября. Сирийская правительственная армия в координации с российской стороной вновь открыла контрольно-пропускной пункт «Абу-Духур», расположенный в восточной части провинции Идлиб. Это необходимо для того, чтобы позволить гражданским лицам, оказавшимся в районах, контролируемых террористами запрещенной в России «Джебхат-ан-Нусры», вернуться в безопасную часть сирийской республики. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Армейские бульдозеры сняли барьеры, и уже с 9 утра были открыты дороги для всех гражданских лиц, желающих вернуться из районов, находящихся под контролем боевиков, однако многие вооруженные группы попытались помешать простому народу пройти на переправу, они также угрожали тем, кто хотел уйти из региона.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Местный источник сообщил, что между Россией и Турцией происходят постоянные контакты, поскольку они являются гарантами соглашения о перемирии. Все надеются на то, странам удастся оказать давление, после чего террористы позволят гражданским лицам покинуть свои территории.

Соответствующие органы уже подготовили автобусы для перевозки людей. Они активно прибывают к пункту пересечения, чтобы впоследствии доставить людей к их районам или во временные приюты. Все пострадавшие будут отправлены в медицинские пункты для получения первой помощи. Кроме того, всем сирийцам оказывается продовольственная помощь.

Ранее сообщалось, что несколько перемещенных семей вернулись в Сирию через пограничный пост «Насиб», находящийся на границе с Иорданией. Все они прибыли из лагеря беженцев «Азрак». Полковник Мазен Гандур, глава Иммиграционного центра в «Насибе», отметил, что центр готов принимать возвращающихся и оказывать им всю необходимую помощь, особенно в отношении оформления документов.