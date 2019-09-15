Российские корабли следят за американской «Юмой» в Черном море

Москва, 15 сентября. Дежурные силы и средства Черноморского флота следят за американским быстроходным кораблем «Юма», который находится в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Напомним, в Черное море военно-транспортное судно ВМС США зашло 14 сентября около 17.30. По данным портала topwar, это уже третий визит «Юмы» в Черноморский регион за год. В прошлый раз корабль доставил в Одессу американских морских пехотинцев для участия в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 в июле. Цель нового визита пока неизвестна, однако эксперты topwar не исключают, что судно везет военный груз для Украины.

«Юма» относится к типу многоцелевых, нестроевых кораблей для оперативной переброски войск, военной техники, различных грузов, снабжения подразделений и проведения гуманитарных операций.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек не исключил, что Штаты рассматривают Украину как аэродром подскока для своих вооруженных сил в Черном море. При этом он заверил, что несмотря на строительство новых морских баз, Штатам не стоит даже надеяться на получение господства в Черном море.

К слову, у границ России над Черным морем участились и полеты американских самолетов-разведчиков. Минобороны РФ неоднократно призывало Белый дом прекратить разведывательные операции у рубежей РФ, однако Вашингтон продолжает их игнорировать.