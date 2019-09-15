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Микроавтобус столкнулся с «КамАЗом» в Калмыкии, есть жертвы

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Микроавтобус столкнулся с «КамАЗом» в Калмыкии, есть жертвы

Элиста, 15 сентября. Четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Калмыкии. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По данным регионального ведомства, микроавтобус и «КамАЗ» столкнулись в Черноземельском районе недалеко от населенного пункта Адык.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Накануне пассажирский автобус столкнулся с большегрузом в Ярославской области. В результате аварии погибли, по последним данным, восемь человек.

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Источник: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
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