Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии с грузовиком под Ярославлем

Москва, 15 сентября. Состояние трех пострадавших в серьезном ДТП в Ярославской области оценивается как крайне тяжелое.

В Ярославскую клиническую больницу скорой помощи были доставлены в общей сложности 11 человек, состояние трех из них оценивается как крайне тяжелое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные от главного врача медицинского учреждения Натальи Даниленко.

«Одна женщина уже не в тяжелом состоянии — ее сегодня будут переводить в отделение», — сказала Даниленко.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Ярославской области на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Он подчеркнул, что «обстоятельства этой аварии требуют самого пристального изучения».

Страшная авария произошла 14 сентября в Гаврилов-Ямском районе, у деревни Заячий Холм столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Семь человек получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. 29 человек числятся пострадавшими. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжается проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.