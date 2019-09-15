Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за неисправности

Красноярск, 15 сентября. Пассажирский лайнер Як-42 из-за технической неисправности экстренно приземлился в красноярском «Емельяново», посадка прошла благополучно. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Как отметили в региональном ведомстве, Як-42 пролетал мимо Красноярска и сообщил о неисправностях.

«Аварийной посадки не было», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе воздушной гавани ТАСС сообщили, что у лайнера, следовавшего рейсом Талакан — Красноярск — Омск — Уфа, возникли проблемы с двигателем. На борту находилось, согласно предварительным данным, 116 пассажиров.

В начале сентября воздушное судно российского перевозчика «РусЛайн» аварийно приземлялось в аэропорту Воронежа дважды за два дня.