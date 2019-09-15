Собчак показала свадебные подарки

Москва, 15 сентября. Телеведущая Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, показала, что ей подарили гости на свадебном торжестве. Соответствующее видео она опубликовала в историях в своем профиле в Instagram.

«Вот такая вакханалия подарков и немножечко похмельный вид», — поделилась Собчак.

Телеведущая поблагодарила всех гостей за подарки и внимание.

Напомним, свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова прошла 13 сентября. Торжество привлекло пристальное внимание прессы, которая освещала практически каждый шаг молодоженов. В ЗАГС Собчак и Богомолов приехали на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Однако на венчание в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот в Москве они отправились на карете.

Свадебное торжество, как отметили СМИ, завершилось в ресторане «Боско», который расположен в торговом центре «Петровский пассаж». Гостями стали свыше 300 человек, среди которых было много звезд шоу-бизнеса, в том числе продюсер Яна Рудковская, российский певец Дмитрий Маликов, который, отметим, заявил, что толком не знаком с женихом Собчак и пришел на свадьбу «просто выпить».

Также на свадебном торжестве был король российской эстрады Филипп Киркоров. Он подчеркнул, что свадьба Собчак и Богомолова является «главным событием года». На торжестве Киркоров исполнил песню «Снег».

На мероприятии присутствовали и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой, и продюсер Виктор Дробыш. Приглашали на праздник молодоженов и известную балерину Анастасию Волочкову. Однако она отказалась присутствовать на свадьбе. С ее точки зрения, торжество больше напоминало «вакханалию». Волочкова припомнила Собчак старые обиды: она впустила «предательницу» в свой дом для съемок шоу, а та установила камеры и заглядывала во все шкафы.

Праздник молодоженов не обошелся и без эпатажа. Так, Собчак на праздновании свадьбы с Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках. Видео появилось в Сети. На кадрах можно увидеть Собчак в черном плаще. Танцоры в головных уборах католических монахинь и накидках скидывают с себя и Собчак плащи, на телеведущей оказывается только корсет и чулки с красной подвязкой.