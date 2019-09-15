В Петербурге открылся XXIX международный кинофестиваль «Послание к человеку». ФАН-ТВ

Дворцовая площадь снова превратилась в кинозал под открытым небом. XXIX кинофестиваль «Послание к человеку» открылся документальным фильмом британского режиссера Азифа Кападиа «Диего Марадона». В этом году почетным гостем церемонии стал один из ведущих немецких актеров Удо Кир.

И снова Петербург встречает международный кинофестиваль «Послание к человеку». В конкурсной программе этого года 70 картин, восемь из них — мировые премьеры, и 30 российских. Членам жюри предстояло отсмотреть более трех тысяч заявок из 98 стран мира. После официальной части на экране площадью более ста квадратных метров зрители увидят документальный фильм о Диего Марадоне.

По словам президента кинофестиваля Алексея Учителя, 29-е «Послание к человеку» побило рекорд по количеству стран-участниц, но это лишь репетиция перед юбилеем. Кроме того, в программе представлены 20 дебютных работ. Больше всего конкурсных картин пришло из Франции, Германии и США.

«Надеюсь, в следующем году мы преодолеем цифру 100. Отборочная комиссия проделала потрясающую работу. Я вместе со всеми буду смотреть, удивляться и, надеюсь, радоваться», — отметил режиссер.

Почетным гостем церемонии в этом году стал один из ведущих немецких актеров Удо Кир. На его счету более 200 ролей, большая часть из которых принадлежит фильмам Ларса Фон Триера. Однако в Северной столице актер представит картину чешского режиссера Вацлава Маргула «Раскрашенная птица». Европейская публика уже успела оценить фильм, а вот в России он будет показан впервые.

«Участие в фестивале значит для меня очень много, поскольку только что я вернулся из Венеции. И фильм, который мы завтра будем показывать в «Авроре», также был представлен в программе Венецианского кинофестиваля. Я впервые в Петербурге, мне очень нравится этот город, и мне остается только процитировать Арнольда Шварценеггера: «I'll be back». Так что я вернусь в Петербург», — рассказал актер.

На 16 площадках фестиваля зрители смогут увидеть документальные, короткометражные игровые и анимационные фильмы, завершится кинофестиваль 21 сентября.